Противник ежедневно несет большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в вооружении.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар по противнику был нанесен на расстоянии более 15 километров. Разведка подтвердила — все выявленные цели были успешно поражены.

Расчеты «Мста-С» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции с самого ее начала. Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.