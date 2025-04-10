Настоящий суперфуд: диетолог назвала самый полезный рис

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 65 0

Диетолог Никитина: дикий рис укрепляет поможет улучшить метаболизм

диетолог назвала самый полезный рис

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Этот сорт — кладезь витаминов и микроэлементов. К тому же его можно включать в рацион тем, кто сидит на диете.

Рис — это один из самых востребованных продуктов в мире, который давно стал неотъемлемой частью многих блюд — будь то гарнир, плов или компонент для супа. Однако не все виды этого одинаково полезны для организма. Диетолог и нутрициолог Лариса Никитина поделилась с URA.RU информацией о том, какой сорт можно считать наиболее ценным для здоровья.

Так, самым полезным продуктом, по мнению специалиста, является дикий рис. Он отличается от привычных белых зерен не только своим темным цветом и удлиненной формой, но и необычным происхождением. Этот продукт представляет собой семена водного растения, произрастающего в Северной Америке.

«Это настоящий суперфуд. В диком рисе есть медь, цинк, кобальт, молибден — все, что нужно для системы кроветворения и нормальной работы ЖКТ. Он не вызывает резких скачков сахара и подходит для диетического питания», — заявила нутрициолог.

Дикий рис богат клетчаткой, что улучшает пищеварение и чувство сытости, важен для контроля веса и при диабете. Он медленно переваривается, не вызывая резких скачков сахара в крови. Содержит витамины группы B и микроэлементы, укрепляющие иммунитет, улучшающие метаболизм и общее самочувствие. Калорийность блюда составляет от 100 до 110 калорий на 100 граммов в готовом виде.

Бурый рис тоже хороший вариант. Он содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты благодаря сохранению оболочки. Он дольше варится, но лучше насыщает организм и помогает контролировать уровень сахара.

Белый рис практически лишен полезных веществ, содержит много крахмала и быстро повышает уровень глюкозы. Это может привести к инсулинорезистентности, набору веса и частому чувству голода, особенно у малоподвижных людей.

Диетолог напомнила, что рис может накапливать вредные вещества из почвы, в частности, мышьяк. Для безопасности его нужно тщательно промывать и варить в большом количестве воды.

При включении риса в рацион следует соблюдать баланс: половина блюда — овощи, четверть — белки (мясо, рыба, бобовые), остальное — углеводы. Такой подход помогает избежать переедания и поддерживает стабильный уровень энергии.

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