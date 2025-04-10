Битва роботов: как эти машины помогают нашим бойцам в зоне СВО

Их создают российские инженеры прямо на передовой.

Уничтожать технику и опорные пункты противника нашим бойцам помогают не только беспилотные летательные аппараты, но и роботы, которые выполняют задачи на земле. То, что мы привыкли видеть в фантастических фильмах или компьютерных играх, уже стало реальностью.

В зоне спецоперации даже разворачиваются настоящие дуэли таких роботов. Ну а создают эти машины российские инженеры прямо на передовой. Уникальные разработки увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Уникальная съемка: в секретной мастерской робота-пулеметчика обучают голосовым командам. После этого уже на полигоне машина бьет точно в цель.

А это тележка для эвакуации. Легко везет бойца. Немного трясет, но это скоро исправят. Все эти машины сконструировал капитан Котожегов. В своем батальоне он отвечает за вооружения.

«Даже когда происходит эвакуация, всегда мечтал об этом: вот был бы робот-эвакуаторщик, чтоб можно было положить человека, чтоб он мог увезти», — рассказывает заместитель командира батальона Иван Котожегов.

Это тот самый управляемый голосом робот-пулеметчик. Оружие с него пока сняли, чтобы окружающим было спокойнее.

«Вот так по полю вдвоем с роботом идем, примерно как с конем в известной песне. Странная вещь, двигается очень быстро, может догнать бегущего человека», — рассказывает корреспондент «Известий».

«Можно скрытно поднести, скрытно спрятать, то есть в лесополке, то есть мы можем его поставить в режиме ожидания и ждать врага», — рассказывает заместитель командира батальона Иван Котожегов.

В полях под Луганском и Донецком давно уже наступила футуристическая реальность, в которой машины воюют друг с другом. К дронам все давно привыкли. К наземным засадам роботов солдаты приспосабливаются сейчас.

Гранатометчик Иван Богданов рассказывает, как с помощью этого робота брали вражеский окоп.

«Мы в лоб до них доехали, отстрелялись, и потом уже зашла живая сила и заняла все эти позиции», — рассказывает гранатометчик Богдан Иванов.

Все чаще роботы устраивают охоту друг на друга. Командир отделения Николай Соболь стал свидетелем такого технологичного поединка.

«FPV-дрон, уже когда данная машинка выполняла задачи по обеспечению груза, доставки, тогда FPV-дрон поразил данную технику», — рассказывает командир отделения Николай Соболь.

К разработчикам в армии внимательно присматриваются оборонные предприятия. Постепенно военные изобретения кустарного производства становятся все более совершенными. Что будет ездить и стрелять на полях сражений, например, через год, предугадать невозможно.

Техника развивается стремительно. Но одно можно сказать точно: роботы становятся все опаснее.