Платформа высотной инфракрасной разведки: на что будут способны новейшие российские БПЛА «Аргус»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

БПЛА «Аргус» можно будет применять для высотной инфракрасной разведки

Платформа высотной инфракрасной разведки: на что будут способны новейшие российские БПЛА «Аргус»

Фото: www.globallookpress.com/METEOTEK IES LA BISBAL SCHOOL /

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На предприятии, создающем эти беспилотники, стартовали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию БПЛА «Аргус» начались в компании «Стратолинк». О преимуществах российского высотного беспилотника рассказывается в аналитическом материале EADaily.

«Аргус» способен работать на высоте до 25 километров над землей, барражируя в течение месяца или даже дольше. БПЛА может похвастаться размахом крыла до 40 метров и массой, превышающей 315 килограммов. Беспилотник способен нести полезную нагрузку до 60 килограммов. Именно поэтому, подчеркивают авторы материала, его можно будет применять при оптико-электронной и радиотехнической, но не для радиолокационной разведки. Аппарат просто не сможет поднять в воздух достаточно мощный радиолокационный комплекс.

Аналитики предполагают, что «Аргус» может применяться в качестве платформы высотной инфракрасной разведки для предупреждения о ракетном нападении. Кроме того, он сможет находить радиоизлучающие цели на расстоянии свыше 600 километров. Также БПЛА способен стать своеобразным тактическим ретранслятором для поддержки каналов связи, к примеру, вдоль линии боевого соприкосновения протяженностью до 700 километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский БПЛА запутался в бельевых веревках в Ростовской области.

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