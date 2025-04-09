Попался: украинский БПЛА запутался в бельевых веревках в Ростовской области

Слюсарь: украинский БПЛА запутался в бельевых веревках в Ростовской области
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беспилотник ВСУ обезвреживают специалисты.
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запутался в бельевых веревках при попытке атаковать город Аскай в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Аксае в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74, на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа», — информирует врио губернатора.
Слюсарь уточнил, что люди не пострадали, разрушений также нет. Однако из-за того, что есть вероятность детонации, жителей многоэтажки эвакуировали. Они находятся в доме культуры «Молодежный», который превратили в пункт временного размещения.
Сейчас с беспилотником работают экстренные службы, уточнил Слюсарь.
Ранее 5-tv.ru писал о том, российские бойцы рассказали, как лучше увернуться от FPV-дрона на передовой. Учебных программ на эту тему еще не существует. Опытные военнослужащие ВС РФ поделились своими знаниями. Уточняется, что со стрелковым контактным боем столкнется не каждый военнослужащий на СВО, а вот с дроном встретятся все. Полученные теоретические знания бойцы отрабатывают на учебной практике.
- 5 апр
- Над Донецком и Макеевкой за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ
- 5 апр
- Беспилотник атаковал одно из предприятий в Мордовии
- 4 апр
- За ночь над территорией России сбили более 100 беспилотников ВСУ
- 2 апр
- Возбуждено уголовное дело в связи с атакой БПЛА на жилые дома Курска
- 2 апр
- За ночь над Россией сбили 93 беспилотника
- 1 апр
- Введен режим ЧС: два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Таганроге
- 31 мар
- Силы ПВО России уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь
- 31 мар
- За ночь над территорией Калужской области уничтожены 24 беспилотника
- 30 мар
- Над территорией России уничтожили шесть беспилотников ВСУ
- 30 мар
- Шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР
Читайте также
93%
Нашли ошибку?