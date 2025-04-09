Попался: украинский БПЛА запутался в бельевых веревках в Ростовской области

Беспилотник ВСУ обезвреживают специалисты.

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запутался в бельевых веревках при попытке атаковать город Аскай в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Аксае в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74, на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа», — информирует врио губернатора.

Слюсарь уточнил, что люди не пострадали, разрушений также нет. Однако из-за того, что есть вероятность детонации, жителей многоэтажки эвакуировали. Они находятся в доме культуры «Молодежный», который превратили в пункт временного размещения.

Сейчас с беспилотником работают экстренные службы, уточнил Слюсарь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, российские бойцы рассказали, как лучше увернуться от FPV-дрона на передовой. Учебных программ на эту тему еще не существует. Опытные военнослужащие ВС РФ поделились своими знаниями. Уточняется, что со стрелковым контактным боем столкнется не каждый военнослужащий на СВО, а вот с дроном встретятся все. Полученные теоретические знания бойцы отрабатывают на учебной практике.