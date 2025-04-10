Абсурд: агент Ван Дамма ответил на обвинения актера в торговле людьми

По мнению представителя артиста, критика его клиента необоснованна.

Обвинения знаменитого голливудского актера Жан-Клод Ван Дамма в торговле людьми «абсурдны» и «необоснованны». С таким заявлением выступил агент артиста Патрик Гоавек, его слова передает People.

«Господин Ван Дамм не желает комментировать или подпитывать этот слух, который столь же абсурден, сколь и необоснован», — резюмировал представитель актера.

Вероятность, что Жан-Клод Ван Дамма могут арестовать по делу о сексуальной эксплуатации, остается — об этом писал 5-tv.ru. Румынские власти обвинили актера в использовании услуг преступной сети, которая эксплуатировала несовершеннолетних. По данным следствия, несколько девушек оказывали интимные услуги герою боевиков на закрытых мероприятиях в Каннах.

За связь с несовершеннолетней актеру в Румынии грозит от семи до 12 лет заключения. А если обвинение докажет, что Ван Дамм тесно связан с бандой, которая поставляла несовершеннолетних девушек богатым клиентам, то из тюрьмы он вряд ли выйдет, ему сейчас 64 года.

Интересно, что в период с 2020 по 2022 его ежегодно обвиняли то в изнасилованиях, то в домогательствах. И каждый раз Ван Дамм заявлял, что его пытаются подставить.