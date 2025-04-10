Впрок запастись витаминами невозможно: врач рассказала о правильном питании в апреле

Овощи и фрукты необходимо потреблять ежедневно.

Овощи и фрукты необходимы нашему организму ежедневно, «запастись витаминами» невозможно. Об этом aif.ru рассказала врач высшей категории, профессор Института материнства и детства Пироговского университета Наталья Орлова.

«Впрок витаминами запастись невозможно. В норме должно быть ежедневное потребление овощей и фруктов. Их дефицит приводит к тому, что иммунитет страдает», — заявила эксперт.

Орлова утверждает: те, кто не употребляет в достаточном количестве овощи и фрукты каждый день, чаще болеют ОРВИ, а также более подвержены сердечно-сосудистым и другим заболеваниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому не стоить есть ананасы. Это не только вкусный, но и полезный фрукт, который содержит множество витаминов и минералов. Однако, если употреблять его неправильно, можно нанести вред своему здоровью.

Кроме того, истории о том, что ананасы помогают сжигать жир — миф. Хотя ананас содержит много клетчатки, он не способствует похудению. Фрукт улучшает пищеварение благодаря ферменту бромелайну, но не влияет на снижение веса.