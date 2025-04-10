Самолет по рейсу Москва — Денпасар готовится к аварийной посадке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 250 0

По предварительной информации, произошел отказ одного из двигателей судна.

Самолет по рейсу Москва — Денпасар готовится к аварийной посадке

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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Самолет рейса Москва — Денпасар, следующий из России в Индонезию, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, произошел отказ одного из двигателей судна. Вся информация в данный момент уточняется.

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