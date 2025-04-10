Самолет по рейсу Москва — Денпасар готовится к аварийной посадке
По предварительной информации, произошел отказ одного из двигателей судна.
Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein
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Самолет рейса Москва — Денпасар, следующий из России в Индонезию, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, произошел отказ одного из двигателей судна. Вся информация в данный момент уточняется.
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