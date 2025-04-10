«Секрет»: Виктория Дайнеко рассказала, как пройдет ее свадьба

Торжество планируют провести в Москве.

Певица Виктория Дайнеко и ее жених уже детально распланировали предстоящую свадьбу. Подробностями исполнительница поделилась с 5-tv.ru на препати Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

«Мы хотим какого-то такого уютного, спокойного, тихого праздника. Не приглашать сотню гостей. Что-то делать более камерное, но для себя, для души», — уточнила она.

По словам певицы, они с возлюбленным решили не устраивать выкуп невесты и не уезжать на Мальдивы для проведения церемонии. Невеста также рассказала, что выбрала целых два платья: основное и запасное.

«Самые приятные хлопоты, на самом деле, поиск платья. Я очень много рассматривала российских дизайнеров. Остановилась на одном российском бренде, и, собственно, мы ведем работу», — призналась она.

Виктория вспомнила, насколько неожиданным было для нее предложение, сделанное любимым на футбольном стадионе, и посетовала, что не принарядилась в тот день. Вместе с мамой тогда радовалась дочь Виктории, вдохновленная романтическими историями про принцесс. Дети будущих супругов, будучи ровесниками, уже нашли общий язык.

«Секрет», — так загадочно ответила певица только на один вопрос — о дате запланированного мероприятия.

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