В России в 5 раз вырос спрос на анализ клещей после укуса
«Известия»: в России в 5 раз вырос спрос на анализ клещей после укуса
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru
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В апреле паукообразные активизировались в 47 регионах страны.
В России за последние две недели в пять раз вырос спрос на анализ клещей после укусов. Как выяснили «Известия», с начала апреля в лаборатории поступило почти в два раза больше насекомых, чем за весь март.
Такой всплеск связан с тем, что клещи активизировались сразу в 47 регионах нашей страны. Из-за аномально теплой погоды в марте это произошло на месяц раньше обычного.
Специалисты предупреждают: клещи являются переносчиками целого ряда опасных инфекций. После извлечения их обязательно нужно сдавать на проверку.
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