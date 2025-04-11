В России в 5 раз вырос спрос на анализ клещей после укуса

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«Известия»: в России в 5 раз вырос спрос на анализ клещей после укуса

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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В апреле паукообразные активизировались в 47 регионах страны.

В России за последние две недели в пять раз вырос спрос на анализ клещей после укусов. Как выяснили «Известия», с начала апреля в лаборатории поступило почти в два раза больше насекомых, чем за весь март.

Такой всплеск связан с тем, что клещи активизировались сразу в 47 регионах нашей страны. Из-за аномально теплой погоды в марте это произошло на месяц раньше обычного.

Специалисты предупреждают: клещи являются переносчиками целого ряда опасных инфекций. После извлечения их обязательно нужно сдавать на проверку.

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