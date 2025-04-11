Джорджеску раскрыл планы НАТО начать Третью мировую войну

Эфирная новость 38 0

На территории Румынии расположена крупнейшая база альянса.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sgt. Christian Aquino; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший кандидат в президенты Румынии раскрыл планы НАТО. В интервью Такеру Карлсону Кэлин Джорджеску рассказал, что альянс собирается начать Третью мировую войну, используя территорию Румынии.

«Они могут вовлечь в Третью мировую войну всю Европу, а также Соединенные штаты. У них есть свои интересы. Они заинтересованы в войне. К тому же, Румыния обладает выгодным географическим положением», — отметил бывший кандидат в президенты страны.

По словам Джорджеску, Третья мировая война никогда не входила в интересы Румынии. Однако, ей не оставят выбора из-за стратегической ценности. Среди стран НАТО Румыния имеет самую протяженную границу с Украиной, а также является ключом к Черному морю и господству на Балканах. Кроме того, на территории находится крупнейшая база альянса.

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
85.02
-1.07 94.60
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
В Москве наградят молодых ученых
13:28
Джорджеску раскрыл планы НАТО начать Третью мировую войну
13:11
В России в 5 раз вырос спрос на анализ клещей после укуса
12:54
Подчеркивают заинтересованность: Лавров о стремлении США завершить конфликт на Украине
12:37
«Моя близкая» — Николай Басков поставил на место хейтеров Лолиты Милявской
12:21
«Простимулирует экспорт»: эксперт предрек падение цен на товары из Китая в РФ

Сейчас читают

Красные гвоздики и венки: в Москве проходит прощание с рэпером Пашей Техником
«Всплыло на поверхность»: Нюша о примирении с сестрой на телепроекте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп