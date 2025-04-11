Великобритания становится главной участницей украинского конфликта. Об этом пишет издание The Times. По его сведениям, боевики ВСУ называют британских инструкторов, помогающих киевскому режиму уже десять лет, мозгами антироссийской коалиции.

Лондон остается главным посредником и в сложных отношениях Киева и Вашингтона. Теперь британцы планируют отправить в помощь ВСУ своих военных — под видом миротворческой миссии. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Чего не сделаешь ради пока не совсем понятно, чего. Принц Гарри приехал к украинским раненым во Львов. Где принц Гарри и где Львов? Однако же приехал, зачем, что вам не сиделось, принц?

«Это мой первый визит на Украину и точно не последний. Для меня огромная честь приехать сюда и рассказать всем, как прекрасно проходит реабилитация раненых», — заявил принц Гарри.

Для его высочества раненые устроили мини-концерт.

«Нигде в мире не видел столь прекрасного центра реабилитации», — добавил герцог Сассекский.

Товарищ принц, а вам все рассказали? Вот этого пленного из батальона «Скала» вы же не слышали, да?

«У нас есть инструктор из Британии, позывной „Британец“, он геем* является. Спит со своим переводчиком. Другие инструктора над ним шутят и иногда избивают его. Он давно хотел уйти со „Скалы“, но командир полка его почему-то не отпускает», — рассказал пленный боевик ВСУ Руслан Горбенко.

Еще вопрос, Ваше высочество, вы же сами во Львов поехали, по своей инициативе? Или вас послали? Ваша же британская The Times намекает, что все неспроста.

«Вовлеченность Великобритании в конфликт на Украине глубже, чем многие могут представить. В феврале 2022 года британские военные отправились в Киев для обучения ВСУ управлению противотанковыми комплексами, которые поставлял Лондон. Когда в мае 2023 Соединенное Королевство передало ВСУ ракеты Storm Shadow, британские специалисты были „тайно переправлены“ на Украину, чтобы оснастить ими самолеты», — говорится в публикации.

Что Украина сама ни на что неспособна, давно ежу понятно, но роль Британии в гипотетической «перемоге» до сих пор недооценивали. А теперь она может еще возрасти — ну, как когда-то говорили нищие в московском метро: «по силе возможности». В Брюсселе 27-я по счету встреча формата «Рамштайн», то есть, как помочь Украине, и впервые в ней лично не участвует глава Пентагона.

«Рад сообщить, что с нами также находится министр США Хегсет. Он путешествует, но твердо решил присоединиться к нам и делает это виртуально», — подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Хили.

То есть, и за это спасибо уже. Как жаль старушке Европе, что американцы внезапно решили заняться своими, а не ее делами. И вот падающее знамя пытается подобрать Лондон, чем там поднимают знамена? Деньги?

«В этом году Великобритания выделит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самым высоким показателем за всю историю. И сегодня я объявляю о выделении 350 миллионов фунтов стерлингов, чтобы эта поддержка перешла в руки бойцов на фронтах Украины. Этот пакет включает в себя радарные системы, противотанковые мины и тысячи новых беспилотников», — отметил Хили.

Британцы опустошают свою денежную мошну прежде других. Как-то Европа тоже задумалась: а чего ради мы думаем о Киеве, а не о своих налогоплательщиках? Из 30 стран, которым было предложено направить на Украину воинский контингент в случае прекращения конфликта, согласились только шесть. Те же британцы, еще французы, ну, и прибалты, конечно, куда тут без них. Но они тоже пока о деньгах.

«Сегодня мы снова обсуждаем, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине. В прошлом году Европа поддержала Украину 20 миллиардами. В этом году страны-члены уже выделили более 23 миллиардов. Мы определенно делаем больше, чем в прошлом году, но нам нужно сделать еще больше», — заявила Кая Каллас.

Этакий аукцион, кто даст больше денег Киеву. В этом смысле 27-я встреча мало отличается от 26 предыдущих.

«Наша помощь Украине — не односторонняя, а взаимовыгодная. То, что делает коалиция, пойдет на пользу и нам, и Украине. Нам тоже есть чему поучиться», — добавил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Это уж точно. Как говорили наши бабушки — жизнь научит. Поскорее бы.

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