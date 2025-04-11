«Задачи стратегического характера»: Путин провел совещание по развитию ВМФ

На эти цели в ближайшие десять лет направят более восьми триллионов рублей.

Морские стратегические ядерные силы страны на сто процентов укомплектованы новейшими образцами оружия и техники. И такой уровень необходимо удерживать, так как от него напрямую зависит безопасность России. Об этом сегодня сказал Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота в Адмиралтействе Петербурга.

Как подчеркнул президент, нынешняя геополитическая обстановка требует формирования совершенно нового облика ВМФ. В последние годы верфи спустили на воду 49 боевых кораблей. Но серийный выпуск нужно наращивать. И на эти цели в ближайшие десять лет направят более восьми триллионов рублей.

«Они должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботизированными комплексами, обладать новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации. Я уже упоминал про „Пермь“, которая была спущена на воду 27 марта этого года, многоцелевая подводная лодка. Она стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“. Но это уже напоминает какие-то элементы появляются даже и в стратегических ядерных силах. Сколько дальность там „Циркона“? За тысячу. Да и скорость под десять махов таких. Это уже оружие, которое может выполнять задачи стратегического характера на самом деле», — заявил Владимир Путин.

Как отметил президент, особое внимание необходимо уделить разработке и выпуску беспилотников корабельного базирования и безэкипажных катеров.

При этом все эти системы, действующие и в воздухе, на воде, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур.