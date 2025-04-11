Хедлайнером автомобильного фестиваля GARAGE FEST станет певица Ани Лорак

На самом масштабном автомобильном фестивале этого лета GARAGE FEST, который пройдет 26 и 27 июля на автодроме «Игора Драйв», выступит звезда российской эстрады — Ани Лорак. Концерт с участием главных отечественных звезд станет прекрасным саундтреком для захватывающих гонок на самых мощных машинах.

Ани Лорак. Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Обладательница уникального голоса с диапазоном в 4,5 октавы, каждый концерт которой становится настоящим событием, призналась, что для нее очень важно поделиться своими эмоциями с публикой.

«Музыка — это эмоции, которые невозможно подделать. Если ты поешь — значит чувствуешь. Если чувствуешь — значит живешь!» — объяснила певица.

Ани Лорак. Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Также среди гостей фестиваля заявлена легенда русского рока — Гарик Сукачев, чье выступление обещает быть безумным и зажигательным.

На фестивале гостей ждут не только выступления культовых музыкантов и захватывающие гонки, но и выставки классических и тюнингованных авто, дрэг-рейсинг, инженерные соревнования, лекции от автомобильных экспертов и коллекционеров и еще много всего интересного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что готовит для гостей фестиваль Мото Драйв 2025.