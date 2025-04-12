«Враждебная обстановка»: переговоры США и Украины по ресурсам зашли в тупик

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Reuters: переговоры США и Украины по ресурсному соглашению прошли безрезультатно

Reuters: переговоры США и Украины по ресурсному соглашению прошли безрезультатно

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко

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По информации агентства, обсуждение проходило в крайне напряженной атмосфере.

Переговоры между делегациями США и Украины, касающиеся нового соглашения о распределении ресурсов, прошли безрезультатно. Основным камнем преткновения стала новая редакция документа, предложенная американской стороной, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, обновленный вариант соглашения предполагает, что Соединенные Штаты будут иметь долю дохода от добычи всех полезных ископаемых на территории Украины. Однако в обмен на это Вашингтон не готов предоставить Киеву какие-либо гарантии безопасности, на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Источник агентства, знакомый с ходом переговоров, описал атмосферу встречи как крайне напряженную.

«Обстановка на переговорах очень враждебная», — цитирует Reuters представителя американской администрации.

Официальные комментарии сторон по итогам встречи пока не последовали. Однако, по мнению аналитиков, отказ США от предоставления гарантий безопасности может серьезно замедлить диалог о дальнейшем сотрудничестве.

Стороны не исключают возобновления переговоров в ближайшее время, однако конкретные сроки новой встречи пока не называются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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