Автомобиль сбил семерых пешеходов в Нижегородской области

Иномарка стала причиной серьезного ДТП в Нижегородской области, сбив семерых пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в своем официальном Telegram-канале.

«Водитель-мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем „Хундай Солярис“, принадлежащим родственнице, двигался в районе улицы Чкалова. При повороте направо не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения, в результате чего совершил наезд на группу пешеходов…» — уточняет ведомство.

Все пострадавшие были доставлены в местное медучредждение, двоих отпустили после оказания помощи, остальным пока придется остаться в больнице. Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что КАМАЗ насмерть сбил ребенка на самокате в Москве. Авария произошла на пересечении улиц Михайловская и Большая Академическая. Мальчик умер на месте от полученных травм.

Подозреваемым в ДТП оказался 44-летний иностранный гражданин, он уже был задержан. В ближайшее время его допросят в столичном Следственном комитете. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.