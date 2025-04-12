Турецкие контрабандисты обстреляли судно береговой охраны Греции

На борту перевозили нелегальных мигрантов.

В греческих территориальных водах у города Митилини турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны, экипаж которого попытался провести проверку борта. Об этом сообщило издание Star.gr.

«Трое контрабандистов, находившихся на борту, как только почувствовали приближение греческой патрульной машины береговой охраны, достали тяжелое вооружение и обрушили шквал огня, проникнув в киль греческого судна», — поделились подробностями в материале.

Известно, что незадолго до инцидента на берег с турецкой деревянной лодки сошли 25 мигрантов, которых и заметил патруль.

После того, как контрабандисты оказали сопротивление, экипаж береговой охраны продолжил преследование катера до турецких территориальных вод. Там контроль над ситуацией перехватила уже турецкая береговая охрана.

Пули, выпущенные во время обстрела, могли серьезно травмировать сотрудников охраны. Тем не менее, по предварительной информации, с греческой стороны пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Таиланде с горящего судна спасли 26 человек.