«Долго шла к этой цели»: внучка Михаила Шуфутинского уехала в Европу

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Внучка Михаила Шуфутинского уехала в Италию учиться на дизайнера

«Долго шла к этой цели»: внучка Михаила Шуфутинского уехала в Европу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Она уже успешно прошла все вступительные испытания

Внучка шансонье Михаила Шуфутинского — 19-летняя Анна — покидает Россию и уезжает в Италию. Об этом сам музыкант рассказал в беседе с MK.RU.

По словам Шуфутинского, его внучка уже успешно прошла все вступительные испытания и будет учиться в художественной академии в Милане.

Анна Шуфутинская уже долгое время увлекается дизайном и мечтает работать по профессии.

Оказалось, что преподаватель, у которого девушка училась в России, уехал в Италию, и она решила продолжать у него учиться.

«Анечка занимается разработкой дизайнов. Я во все тонкости этой профессии не могу вникнуть. Знаю, что у нее получается хорошо. Она долго шла к этой цели», — рассказал шансонье.

Артист добавил, что после окончания учебы внучка вернется на Родину, где живут ее родители — Дэвид Шуфутинский и Анжела Петросян.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена солиста «Челси» Алексея Корзина предчувствовала свою смерть. У Екатерины остались двое маленьких сыновей.

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