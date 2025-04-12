«Каждый имеет право»: Ковальчук и Чумаков назвали главное условие семейной жизни

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 42 0

Ковальчук и Чумаков не следят за другими знаменитостями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певцы поддерживают гармонию во взаимоотношениях как друг с другом, так и с обществом.

Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук не волнуют сплетни ни о них самих, ни о их коллегах по цеху. В этом они признали эксклюзивно 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.

«Вообще не следим», — выразил их с Ковальчук общую позицию Чумаков.

Более того, жена поддержала артиста и привела в пример ситуацию со скандальным интервью Чумакова модели Светлане Бондарчук, во время которого он рассказал, как руководствовался критерием «вдул бы или не вдул» при выборе спутницы.

«Если честно, я даже про ваше это скандальное интервью не особо хорошо знала, пока Алексей мне не сказал об этом. Недели через две, в общем, узнала. Поэтому к слову о том, насколько мы следим за этим», — аргументировала она.

Наконец, пара подчеркнула, что для них самое важное — это здоровье в семье.

«Главное в семье — здоровье. Во всех семьях. А там, кто и что понял, — это мелочи», — добавил Чумаков.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ковальчук отреагировала на критику хейтеров Чумакова.

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