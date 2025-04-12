В Киеве задержали футболиста Алиева*, призывавшего убивать русских

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Спортсмен призывал ВСУ убивать мирное население Курской области.

В Киеве задержали футболиста Алиева*, призывавшего убивать русских

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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В Киеве задержали бывшего игрока сборной Украины Александра Алиева*, когда он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Tribuna.

В субботу сотрудники полиции остановили транспортное средство, которым управлял Алиев. В ходе проверки выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Когда экс-полузащитник украинской сборной был задержан, девушка попыталась помешать полицейским и даже попыталась «отбить» его у них. Она бросилась на капот полицейской машины.

Женщину, которая не отдавала отчет своим действиям, также доставили в отделение полиции. Позже Алиев опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что он находится на месте происшествия и не был в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2024 года бывший полузащитник опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором он призывал к уничтожению всех жителей Курской области. В России было возбуждено уголовное дело против Алиева, после чего он был объявлен в розыск. В ноябре Росфинмониторинг включил спортсмена в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Бывший футболист начинал свой путь в профессиональном спорте в хабаровском СКА, а затем перешел в резервную команду московского «Спартака». После этого он играл только на Украине и возвращался в Россию, проведя по одному сезону в составе «Локомотива» и «Анжи» из Махачкалы. В 2016 году Алиев завершил карьеру. В последние годы его работы в спорте тренеры часто отмечали, что он нарушает спортивный режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вратаря украинской сборной по хоккею Эдуарда Захарченко пожелал травмы российскому хоккеисту Александру Овечкину.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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