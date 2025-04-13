Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский умер в 79 лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Лента — одна из четырех в истории СССР и России, получивших «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Умер директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский

Фото: www.globallookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

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Скончался директор культового советского фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский, ему было 79 лет. Об этом в личном блоге сообщила балерина и заслуженная артистка России Анастасия Винокур. К публикации она прикрепила фотографию, на которой вместе с покойным запечатлен ее отец, народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур.

«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины „Москва слезам не верит“ Виталий Богуславский покинул нас», — написала балерина.

Помимо нее о смерти Богуславского рассказал его сын Александр. По его словам, кинодеятель скончался в Москве в результате продолжительной болезни. Наследник усопшего также опубликовал несколько фотографий отца, в частности с режиссером Кареном Шахназаровым и певцом Львом Лещенко.

Виталий Богуславский работал в должности директора картины над проектами «Охота на лис» (1980), «Ответный ход» (1981), «В зоне особого внимания», «Ты иногда вспоминай», «Безотцовщина» (1977) и других. Что касается ленты «Москва слезам не верит», она стала одной из четырех за всю историю отечественного кинематографа, получившей «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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