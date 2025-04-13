«Распят, но жив»: солист группы «Непара» Александр Шоуа потерял голос

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 43 0

Солист группы Непара Александр Шоуа потерял голос

«Распят, но жив»: солист группы «Непара» Александр Шоуа потерял голос

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Певец проходит курс лечения.

Солист группы «Непара» Александр Шоуа потерял голос. Об этом певец рассказал в шоу на одном из федеральных каналов. Причина тому — уход из группы солистки Дарьи Храмовой, которая недавно приняла решение начать сольную карьеру.  Это сильно потрясло Александра, который откровенно рассказал о том, как ситуация отразилась на его здоровье. 

«Я был мертвый практически, то есть во мне только билось сердце и где-то был пульс, в каком-то месте. Психологическое уже было расстройство», — заявил артист.

Певец признался, что потерял голос на одном из своих концертов. Медики сразуу оказали Александру необходимую помощь - сделали укол и прописали курс лечения. Также Шоуа собирается восстанавливать психологическое состояние самостоятельно, целебной смесью, которую принимает только после концертов.

«На лекарственные средства антидепрессивные подсаживаться нельзя. Это заканчивается плохо, люди годами на них сидят и не могут ничего с этим поделать. Сейчас я держусь. Распят, но жив», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Шоуа объяснил уход Храмовой из группы «Непара».

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