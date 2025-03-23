«Она не выдержала»: Александр Шоуа объяснил уход Храмовой из группы «Непара»

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Анна Криушина
Анна Криушина 61 0

Александр Шоуа: Храмова ушла из группы «Непара» из-за недовольства графиком

Дарья Храмова и Александр Шоуа

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Солистка объявила, что покидает коллектив, после пяти лет работы.

Основатель группы «Непара» Александр Шоуа в интервью StarHit.ru рассказал, что причиной ухода солистки Дарьи Храмовой стало ее недовольство графиком.

По словам Шоуа, проблемы копились давно. Дарья неоднократно пыталась повлиять на рабочее время, стремясь к более спокойному ритму жизни.

«Вчера произошел переломный момент: Дарья предложила отказаться от одной работы и ее не устроила логистика по второй, мол, она очень устает. Все ведь понимают, что это выступления, которые заранее были утверждены», — пояснил Шоуа.

Александр подчеркнул, что никаких конфликтов внутри команды не было, но решение о прекращении сотрудничества с Храмовой было принято.

«Моего терпения хватает надолго. Я уже взрослый человек, Дарья же еще молодая, эмоциональная. Просто это все не в первый раз и стало конечной точкой… Я ничего плохого против нее не имею, надеюсь, у нее все сложится наилучшим образом. Она просто не выдержала рабочего ритма», — заключил Шоуа.

Группа «Непара» была основана Александром Шоуа в 2002 году. Долгое время постоянной солисткой коллектива была Виктория Талышинская, но из-за творческих разногласий она покинула группу. В 2020 году на кастинге Шоуа отобрал двух новых вокалисток — Дарью Храмову и Марию Арутюнян. Последняя вскоре уехала за границу, а Дарья осталась в группе на пять лет.

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