ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Минобороны: ВСУ за сутки два раза атаковали объекты российской энергетики

ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты

Фото: Силантьев Евгений/ТАСС

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Киевским режим продолжает нарушать договоренности о прекращении огня.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки совершили две атаки на объекты российской энергетики в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — отметили в ведомстве.

В пятницу ВСУ совершили намеренный обстрел энергообъекта «Нечаевка». Из-за обрыва проводов без электричества осталось более 600 человек в Шебекинском районе.

Аналогичная ситуация произошла с жителями в селе Степное. В субботу боевики атаковали электрическую подстанцию «Красная Яруга» в одноименном рабочем поселке.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, киевские неонацисты постоянно атакуют энергетические объекты на территории России после принятия соглашения о временном прекращении атак. Был составлен список о нарушении со стороны Украины, который Лавров передал турецким коллегам на дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как удары ВСУ по энергообъектам РФ повлияют на потребителей в Европе.

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