ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты
Минобороны: ВСУ за сутки два раза атаковали объекты российской энергетики
Фото: Силантьев Евгений/ТАСС
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Киевским режим продолжает нарушать договоренности о прекращении огня.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки совершили две атаки на объекты российской энергетики в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — отметили в ведомстве.
В пятницу ВСУ совершили намеренный обстрел энергообъекта «Нечаевка». Из-за обрыва проводов без электричества осталось более 600 человек в Шебекинском районе.
Аналогичная ситуация произошла с жителями в селе Степное. В субботу боевики атаковали электрическую подстанцию «Красная Яруга» в одноименном рабочем поселке.
Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, киевские неонацисты постоянно атакуют энергетические объекты на территории России после принятия соглашения о временном прекращении атак. Был составлен список о нарушении со стороны Украины, который Лавров передал турецким коллегам на дипломатическом форуме в Анталье.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как удары ВСУ по энергообъектам РФ повлияют на потребителей в Европе.
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