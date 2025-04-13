Опубликовано видео с фанатом Паши Техника, разрисовавшим стену Цоя

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 51 0

Человек, оставивший граффити о Паше Технике на стене Цоя, попал на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Пономарев; 5-tv.ru

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Граффити появилось минувшей ночью.

Камеры наблюдения на Арбате в Москве зафиксировали человека, который предположительно нарисовал граффити в честь рэпера Паши Техника на стене памяти Виктора Цоя. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как неизвестный подходит к стене глубокой ночью — вероятно, рассчитывает на то, что в это время его никто не заметит.

Само граффити появилось еще 12 апреля. Надпись, посвященная Технику, вызвала бурную реакцию поклонников группы «Кино». Уже утром они попытались закрасить надпись — собственными усилиями.

Почитатели Цоя настаивают: культовое место не должно становиться «доской для чужих имен». Арбатская стена давно превратилась в живую городскую летопись, посвященную только одному человеку — лидеру группы «Кино». Люди приезжают туда, чтобы вспомнить, а не спорить, чье имя достойно быть рядом с Цоем.

Сейчас личность предполагаемого автора надписи выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын художника Никаса Сафронова Лука раскритиковал испортивших мемориал Цою поклонников Паши Техника.

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