В Донбассе откроются студии документального кино

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Министр культуры РФ Любимова: в Донбассе откроются студии документального кино

В Донбассе откроются студии документального кино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Глава Минкульта Ольга Любимова заявила о периоде ренессанса данной сферы в России.

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а именно в Шахтерске и Луганске при Академии культуры и искусств имени Матусовского появятся студии документального кино «Форпост». Как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью «Известиям», открытие запланировано на 9 мая.

По ее словам, будут организованы площадки для военных корреспондентов из других регионов, для местных студентов, получающих профильное образование, а также всех желающих приехать в Донбасс документалистов, которым необходимо выгрузить и отсмотреть отснятые материалы, собрать фильм и так далее. Как отметила Любимова, вся необходимая техника уже закуплена, подготовлена инфрастуктура.

Глава Минкульта подчеркнула, что в России пришло время ренессанса документального кино. По ее мнению, помогает в этом развитие техники — авторы могут обойтись без профессионального оборудования, производство качественного контента возможно и с помощью хорошего смартфона. Аудитория также все больше интересуется документалистикой. В частности, она очень популярна на онлайн-платформах, за счет чего жанр стало проще продвигать.

«Я не могу не порадоваться и за наших документалистов. Для документального кино были кризисные годы, когда все были увлечены яркой игровой картинкой. Тем более когда появилась возможность смотреть самые разные кино из разных стран», — сказала Любимова.

По словам министра культуры, аналоги студий в ДНР и ЛНР в будущем могут быть открыты в Севастополе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Любимова рассказала об успехе фильма «Красный шелк» и планах совместного кинопроизводства с Китаем.

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