Российские «Гиацинты» против артиллерии ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 18 0

Расчетом подразделением воздушной разведки была выявлена вражеская техника, замаскированная в лесополосе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» точным попаданием уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укреплённых позиций и пунктов управления БпЛА ВСУ в Херсонской области.

Расчетом подразделением воздушной разведки было выявлено артиллерийское орудие, замаскированное в лесополосе. Затем координаты места дислокации орудия врага были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерии.

Наши артиллеристы, получив координаты местоположения орудия ВСУ, в считанные минуты размаскировали, приготовили орудие к работе, навелись и точным выстрелом уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с последующей детонацией боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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