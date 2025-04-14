Сакура замерзла: в Сеуле снег выпал в середине апреля впервые за 118 лет

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В Сеуле снег выпал в середине апреля впервые за 118 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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На дорогах — сугробы и гололедица.

Погода издевается и над жителями Южной Кореи. В Сеуле впервые за 118 лет — в середине апреля — выпал снег.

Двадцатиградусное тепло резко сменились заморозками, градом и ветром больше 20-ти метров в секунду. На дорогах — сугробы и гололедица.

Удар циклона застал врасплох не только людей. Мощные снегопады и ледяные дожди совпали с началом сезона цветения сакуры. В итоге лепестки и бутоны сковал лед, а многие растения замерзли.

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