Сакура замерзла: в Сеуле снег выпал в середине апреля впервые за 118 лет

На дорогах — сугробы и гололедица.

Погода издевается и над жителями Южной Кореи. В Сеуле впервые за 118 лет — в середине апреля — выпал снег.

Двадцатиградусное тепло резко сменились заморозками, градом и ветром больше 20-ти метров в секунду. На дорогах — сугробы и гололедица.

Удар циклона застал врасплох не только людей. Мощные снегопады и ледяные дожди совпали с началом сезона цветения сакуры. В итоге лепестки и бутоны сковал лед, а многие растения замерзли.