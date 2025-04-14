«Никто не возмущался»: Михаил Шуфутинский прокомментировал похороны Паши Техника

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 36 0

Шуфутинский: спокойно отнесся к тому, что происходило на похоронах Техника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В последний путь рэпера провожали около 500 человек.

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский остался равнодушен к тому, как прошли похороны рэпера Паши Техника. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на 14-й церемонии вручения премии Шансон года.

Исполнитель не возмущен тем, как прошла церемония прощания с артистом, он относится к подобному спокойно и уверен, что все зависит от ситуации. В пример певец привел похороны шансон-музыканта Вилли Токарева.

«Когда ушел из жизни Вилли Токарев, ну, к нему тоже очень мало людей пришло из тех, кто с ним в одном жанре трудился. А он ведь прошел огромную жизнь, сделал очень много в нашем жанре и в этой музыке, в простой человеческой народной песне. Никто не возмущался. Пришли другие люди. Молодежи было много, как ни странно. А вот его коллег было мало. Все по-разному, все зависит от ситуации», — подчеркнул Шуфутинский.

Рэпера Пашу Техника (Прим. ред. — Павла Ивлева) 12 апреля похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.  

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Михаила Шуфутинского уехала в Европу.

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