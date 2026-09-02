Помощь на подготовку к школе: какие семьи могут получить поддержку

Яна Лантратова: многодетные семьи имеют право на получение помощи для школьников

Ряд семей в России может получить помощь на подготовку ребенка к школе, речь идет о разных формах поддержки. Об этом в беседе с ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Первый звонок прозвенел. Дети сели за парты, родители пережили главный августовский марафон — форма, обувь, рюкзаки, тетради, канцтовары. Кажется, что тема помощи к школе тоже закрыта до следующего года. Но это не так», — сказала она.

Обмудсмен отметила, что во многих субъектах страны родители могут рассчитывать на выплаты, компенсации или сертификаты на школьные расходы даже после начала учебного года. При этом условия и размеры поддержки зависят от регионов.

Лантратова подчеркнула, что чаще всего на помощь претендуют многодетные и малоимущие семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами, участники СВО, а также опекуны и приемные родители. Она уточнила, что формат поддержки варьируется — от денежных выплат до готовых школьных наборов.

Известно, что в Москве многодетные семьи получают ежегодную компенсацию на школьную форму — 14,8 тысяч рублей на каждого ребенка. В Подмосковье же положена сумма в размере трех тысяч рублей, а для малоимущих — до десяти тысяч.

Лантратова уточнила, что в некоторых регионах заявления принимают до октября или даже до конца года, поэтому семьи могут получить поддержку уже после 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о новых правилах, которые будут действовать для школьников с 1 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.