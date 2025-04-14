Московские школьники завоевали 17 медалей на Международном турнире по информатике

Юные москвичи успешно выступили на XVI Международном турнире по информатике IATI (International Advanced Tournament in Informatics — John Atanasoff), который прошел в Болгарии. Столичные школьники получили 10 золотых и семь серебряных медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Так, в старшей возрастной категории золото выиграли Петр Лосев и Дарья Грекова из школы № 57, Сергей Муханов и Максим Кравченко из образовательного комплекса «Воробьевы горы» и Владислав Жиганов из СУНЦ МГУ, серебро — Марк Приводнов, Матвей Макаров и Александр Макнил из школы Центра педагогическо мастерства, Артемий Гриненко из образовательного комплекса «Воробьевы горы» и Лев Цыбань из СУНЦ МГУ. Среди юниоров золотые медали завоевали Максим Умнов из школы № 179, Антон Барисов из школы Центра педагогического мастерства, Алексей Марченко из образовательного комплекса «Воробьевы горы», а также Михаил Обухов и Савва Дятлов из лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, а серебряными призерами стали Александр Пинский из лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова и Владислав Марченко из образовательного комплекса «Воробьевы горы».

Соревнования проходили с 9 по 13 апреля. За победу в старшей и младшей возрастных категориях боролись сборные из семи стран. Российские школьники выполняли задания дистанционно с использованием системы прокторинга — процедуры электронного контроля за качеством и достоверностью проводимого испытания. Им нужно было решить шесть задач на языке программирования C/C++.

В состав сборных, которые представили страну, вошли 24 участника, из них 17 москвичей. Команды сформировали по итогам Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В этом году столичные ученики завоевали на этом состязании рекордные 110 дипломов — почти половину всех наград.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки Ивана Ященко, школьники города регулярно показывают отличные результаты на международных соревнованиях.

«Московские ученики интересуются информатикой. Они участвуют в состязаниях по программированию, занимаются в кружках и показывают высокий уровень знаний на обычных уроках. Я уверен, что победители и призеры этой олимпиады продолжат развиваться в ИТ-сфере и в будущем мы увидим их достижения в науке и современных высокотехнологичных компаниях. Кроме того, участие в этом турнире является хорошей подготовкой перед главным соревнованием — Международной олимпиадой по информатике, которая пройдет летом в Боливии», — добавил Иван Ященко.

Международный турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года. Российские школьники участвуют в нем с 2014-го. В прошлом году к соревнованию присоединились команды более чем из 15 стран. Тогда московские школьники завоевали 10 медалей.