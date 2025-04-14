Рэпера Макана на Веntlеу задержали сотрудники ГАИ в Москве

Рэпера Макана остановили сотрудники ДПС в центре столицы из-за наглухо тонированной машины Bentley. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Известно, что инцидент произошел накануне. Музыканту выписали административный штраф и заставили снять тонировку прямо на месте. После соблюдения требований инспекторов певца отпустили.

Неделю назад Telegram-канал Звездач сообщал, что Макана могут лишить водительского удостоверения из-за многократных нарушений правил дорожного движения (ПДД). Юрист Родион Николаев отмечал, что рэпер «несется на бешеной скорости» и поет за рулем песни, выезжая на полосу для автобусов и такси. Нарушения были зафиксированы на видео.

«Это уже аргумент для лишения водительских прав от полутора до двух лет», — сообщил правозащитник.

Эксперт также рассказал, что сотрудники ГАИ будут проводить проверку на наличие алкоголя или психотропных препаратов в крови у Макана. Если у музыканта будут положительные результаты по итогам тестов, то в суд подадут материалы с целью лишения рэпера водительских прав.

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