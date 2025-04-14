Рэпера Макана на Веntlеу задержали сотрудники ГАИ в Москве

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Музыканта остановили в центре столицы из-за административного нарушения.

Рэпера Макана на Веntlеу задержали сотрудники ГАИ в Москве

Фото: ВКонтакте/MACAN/amacan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпера Макана остановили сотрудники ДПС в центре столицы из-за наглухо тонированной машины Bentley. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Известно, что инцидент произошел накануне. Музыканту выписали административный штраф и заставили снять тонировку прямо на месте. После соблюдения требований инспекторов певца отпустили.

Неделю назад Telegram-канал Звездач сообщал, что Макана могут лишить водительского удостоверения из-за многократных нарушений правил дорожного движения (ПДД). Юрист Родион Николаев отмечал, что рэпер «несется на бешеной скорости» и поет за рулем песни, выезжая на полосу для автобусов и такси. Нарушения были зафиксированы на видео.

«Это уже аргумент для лишения водительских прав от полутора до двух лет», — сообщил правозащитник.

Эксперт также рассказал, что сотрудники ГАИ будут проводить проверку на наличие алкоголя или психотропных препаратов в крови у Макана. Если у музыканта будут положительные результаты по итогам тестов, то в суд подадут материалы с целью лишения рэпера водительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как народный артист России Николай Басков попал в аварию.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
Миллионы боеприпасов: в ЕС призывают поставлять еще больше оружия Киеву
14:50
На Землю обрушится шторм: прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года
14:37
Рэпера Макана на Веntlеу задержали сотрудники ГАИ в Москве
14:25
ВС РФ ударили «Искандерами» по месту проведения совещания командного состава ВСУ
14:19
Всероссийский конкурс «Созвездие» завершился в Сириусе
14:15
Операция прошла успешно: в каком состоянии актер из «Содержанок» после нападения

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп