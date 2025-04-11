«За рулем не езжу»: Басков рассказал, как попал в аварию

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 75 0

Николай Басков не водит машину после того, как попал в аварию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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ДТП — не единственная неудача в жизни певца.

Народный артист России Николай Басков много раз попадал в неприятные ситуации, но депрессию испытывает только из-за скоротечности времени. Об этом исполнитель сообщил корреспонденту 5-tv.ru в ходе пресс-подхода по случаю концерта «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова в Государственном Кремлевском Дворце.

«За рулем я не езжу после того, как я врезался <…> давным-давно», — признался он.

По словам певца, такие случаи могут происходить, когда творческий человек полностью погружается в мир своих мыслей и чувств, ощущая прилив энергии и эмоций и не замечая ничего вокруг. Именно в таком состоянии Басков попадал в курьезные ситуации.

«Со сцены падал. Однажды назад шел и прямо упал. Чего только не бывает на сцене. Бывало и с кресла падал», — поделился он.

Усталость и депрессию Басков старается оставлять за кулисами. Он заявил, что научился бороться с плохим настроением и не обращать внимание на быстрый ход времени.

«Я сначала думал, что человек должен все успеть, а потом понял, что человек ничего не должен стараться успевать. Он просто должен жить», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому доверяет Филипп Киркоров.

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«За рулем не езжу»: Басков рассказал, как попал в аварию

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