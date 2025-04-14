Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила «сходка» командиров ВСУ

По словам главы МИД РФ, военнослужащие НАТО на данный момент находятся на Украине.

На объекте в Сумах, по которому российские военнослужащие нанесли ракетный удар, состоялась «сходка» командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных военных. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Коммерсантъ.

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте <…> Там была очередная „сходка“ украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают», — подчеркнул Лавров.

Он сослался на публикацию The New York Times, в которой, по его словам, открытым текстом говорится: США с самого начала играют ключевую роль в атаках по российской территории.

«Без этой их (США. — Прим. ред) роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — отметил глава МИД.

Кроме того, Лавров напомнил, что международное право прямо запрещает размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре. Тем не менее, утверждает он, украинская сторона регулярно нарушает эти нормы, скрывая штабы и склады под фасадами школ, больниц и жилых домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Конотопа обвинил главу областной военной администрации в сборе военных в центре Сум. До этого он потребовал от главы Сумской ОВА уйти в отставку.