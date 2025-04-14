Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила «сходка» командиров ВСУ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Лавров: в Сумах была сходка украинских военных с коллегами из НАТО

У Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном объекте в Сумах была очер

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам главы МИД РФ, военнослужащие НАТО на данный момент находятся на Украине.

На объекте в Сумах, по которому российские военнослужащие нанесли ракетный удар, состоялась «сходка» командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных военных. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Коммерсантъ.

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте <…> Там была очередная „сходка“ украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают», — подчеркнул Лавров.

Он сослался на публикацию The New York Times, в которой, по его словам, открытым текстом говорится: США с самого начала играют ключевую роль в атаках по российской территории.

«Без этой их (США. — Прим. ред) роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — отметил глава МИД.

Кроме того, Лавров напомнил, что международное право прямо запрещает размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре. Тем не менее, утверждает он, украинская сторона регулярно нарушает эти нормы, скрывая штабы и склады под фасадами школ, больниц и жилых домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Конотопа обвинил главу областной военной администрации в сборе военных в центре Сум. До этого он потребовал от главы Сумской ОВА уйти в отставку.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
«Просто ребенок устал»: младшая дочь Бородиной наелась снега
19:23
Если очень захотеть: певица Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса слетали в космос
19:09
«Это не шутка»: что известно о «мужском ПМС» и как с этим жить
18:56
«Увижу Серегу и споем вместе»: Овечкин о клипе Жукова к снайперскому рекорду НХЛ
18:38
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила «сходка» командиров ВСУ
18:26
Мягко, но эффективно: косметолог рассказал, как вернуть коже сияние без вреда

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
«Мог бы вызвать диссонанс»: адвокат о поведении Буйнова после аварии
На Землю обрушится шторм: прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп