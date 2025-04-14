Путин дал поручение по работам на затонувшем в Черном море танкере

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Путин распорядился установить саркофаг на затонувший в Черном море танкер Чита

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Ильин; 5-tv.ru

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Вернемся к теме безопасности отдыха на побережье Краснодарского края. С обсуждения этой темы началось совещание Владимира Путина с правительством. Президент обсудил ситуацию с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море:

«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием лесной промышленности, но прежде — несколько текущих, актуальных вопросов. Виталий Геннадьевич, приближается сезон отпусков. Как у нас ситуацию сказывается на Черном море по ликвидации последйтсивй крушения танкеров?».

«При выборе варианта руководствовались прежде всего вопросами обеспечения экологической безопасности в районе ЧС. Комиссией принято решение установить над затонувшими фрагментами танкеров специальные инженерные сооружения — коффердамы, которые позволят изолировать находящийся в танках мазут и не допустить его разлива в акватории Черного моря. В дальнейшем планируется отказать мазут через технологические люки в коффердамах, а сами коффердами утилизировать вместе с затонувшими судами», — доложил заместитель председателя правительства Виталий Савельев.

Кроме того, президент сказал о необходимости установки саркофага, чтобы в будущем не было сложностей по откачке топлива.

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