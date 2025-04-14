Овечкин заявил о желании сыграть в матче между сборными КХЛ и НХЛ

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 539 0

Решение — за организаторами соревнований.

«Интересно»: Овечкин ответил на предложение сыграть в матчах между Россией и США

Фото: Reuters/Geoff Burke

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что хотел бы принять участие в матче между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

В середине марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ.

«Конечно, было бы интересно принять участие. <…> Это интересная задумка, но спрашивать об этом надо НХЛ и КХЛ. Наметить это сложно», — заявил Овечкин.

Хоккеист подчеркнул, что финальное слово остается за организаторами матчей. Самое важное, по мнению Овечкина — воплотить в жизнь задуманное Россией и США мероприятие в как можно более короткий срок. По словам Овечкина, лучший вариант — провести соревнования уже через один или два года.

«Как я и говорил, этот вопрос лучше задавать не игрокам, а политикам Национальной хоккейной лиги, потому что они будут решать, когда этот матч провести, как его поставить, потому что у всех свои расписания», — добавил Овечкин.

6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу Овечкин забросил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Овечкина трогательно поздравила мужа с установлением рекорда.

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