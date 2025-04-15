Ночные клубы и голые модели: Сергей Зверев-младший пожаловался на детство

Приемный сын потребовал компенсации в размере 25 миллионов рублей за причиненный моральный ущерб.

Стилист Сергей Зверев сломал своему приемному сыну психику и лишил будущего. Такое обвинение выдвинул наследник в адрес отца в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

«Постоянные ночные клубы, показы, модели, которых я видел не в самом лучшем образе — голыми», — описал он свое детство.

Приемный сын звезды также заявил, что в школьные годы ему не доверяли ключ от квартиры и заставляли до полуночи ждать возвращения кого-то из старших домой в компании консьержки. В свою очередь, как только сын достиг совершеннолетия, стилист и вовсе выгнал его на улицу, хотя и пообещал трудоустроить в гостиничном бизнесе.

«Это было хитро: мы сидим на кухне, он говорит, что в Московской области в городе Коломна есть отель, там хозяин его друг. И вот мы договорились, что я поработаю год и стану управляющим отеля. Нифига я не стал управляющим! Я еще хуже стал — разнорабочим», — поделился подробностями сын парикмахера.

В последующих неудачах, по словам Зверева-младшего, тоже виноват отец. Так, Сергей не смог получить образование из-за съемок, в которых его заставляли участвовать. Из-за недостаточного количества знаний он теперь не может осуществить мечту — стать системным администратором. Также мешают финансовые сложности и отсутствие жилья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Зверев поссорился с соседкой-пенсионеркой.