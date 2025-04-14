«Еще тише»: солистка группы «Моя Мишель» о хороших поступках

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 057 0

Певица Татьяна Ткачук: в помощи нужно усмирять собственную гордыню

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Знаменитость привела примеры из собственной жизни.

Помощь нужно не только оказывать, но и уметь ее принимать. Об опыте в этом рассказала солистка российской музыкальной группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук на премии «Новое Радио AWARDS 2025» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Исполнительница поделилась историей из прошлого, когда незнакомые люди не прошли мимо и совершили хороший поступок.

«Десять лет назад я упала в обморок в метро. Люди меня просто подняли на руки и отнесли в пункт помощи. Мне сказали, что это были двое взрослых мужчин. Я, к сожалению, даже не смогла им сказать спасибо, поэтому я им говорю спасибо сейчас за то, что не бросили, не переступили и оказали помощь», — поделилась она.

По словам певицы, она сама оказывалась в ситуации, когда помощь, предложенная из благих намерений, другими считалась неуместной.

Ткачук отметила, что в таком случае над ней преобладало желание не просто поддержать людей, а также показать свою положительную сторону. Собеседница подчеркнула, что стремление оказать содействие нужно стараться делать тише укротить гордыню.

«У меня была ситуация, когда я стояла в магазине за пожилой парой, и они не могли себе что-то позволить купить. Я им тихонечко предложила это оплатить, что очень сильно их возмутило. Не всегда помощь громкая нужна, иногда, наверное, нужно делать еще тише и без гордыни. В этот момент я, наверное, хотела быть какой-то очень хорошей для себя. В этом нет ничего плохого, с этим чувством все равно можно помогать, но за добротой иногда скрывается то, что мы делаем это в том числе для себя», — заключила она.

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