Истерика в суде: актрисе Дроздовой избрали меру пресечения после нападения на звезду «Содержанок»

В одном из судов Северной столицы сегодня завершен первый акт семейной драмы, которая разыгралась между актером Ильей Делем и актрисой Александрой Дроздовой. Илья с ножевыми ранениями в больнице, Александра вполне могла сегодня оказаться за решеткой следственного изолятора. Но у судей хватило сил разобраться и понять, что перед ними не просто участники пьяной драки, а представители петербуржской интеллигенции, которые с учетом профессии очень эмоциональны и экспрессивны. Тем более, как выяснил корреспондент «Известий» Родион Северьянов, и Дель, и Дроздова хотят скорее завершить эту историю.

В глазах — паника, на лице — страх. Вот-вот случится срыв — актриса Александра Дроздова ловит каждое слово судьи:

«Избрать в отношении Дроздовой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца».

Но даже с домашним арестом актриса не согласна — заточение в собственной квартире, считает Александра Дроздова, — слишком суровая мера.

«Все мои действия были направлены на защиту своего ребенка», — заявила актриса.

Но решение суда осталось неизменным. Уже вне клетки зала суда — слезы и объятия с родными, из Минска Александру Дроздову прилетела поддержать мама.

Актерская игра или нет — выяснит следствие, а эту ночь, в отличие от предыдущей, девушка проведет у себя дома, а не в отделе полиции.

Трагедия, которая разыгралась за этой дверью, достойна пера Шекспира, ведь Илья Дель в свое время играл Ромео, вот только с Джульеттой ему не повезло, в пылу ссоры актриса Театра Комедии взялась за нож.

Илья Дель после двух ножевых ранений уже чувствует себя лучше, пробитое легкое прооперировали, корреспондентам «Известий» удалось с ним поговорить.

«Ой, знаете, это какая-то бытовая история. Была премьера, мы вместе пришли из заведения, вот, были немного, видимо, разогреты. Я не помню точно, я просто хотел уйти, видимо, Александра хотела, чтобы я остался. Я хотел уйти, потому что у меня премьера, я хотел поехать домой отдыхать», — заявил пострадавший.

Актриса Дроздова на суде рассказывала, что за нож взялась якобы из-за своей двухлетней дочери, которую пыталась защитить.

«В нашем конфликте ребенок не присутствовал никак, ребенок спал спокойно в комнате, и тому есть даже доказательства, но не будем об этом, вот ребенка не было в этом конфликте», — поделился Дель.

Что же известно об этой паре — Александра Дроздова гражданка Белоруссии, служит в Театре Комедии, замужем, но не за Ильей. От законного супруга, с которым не разводилась, есть ребенок. При этом уже около полутора лет Александра живет с Ильёй. А он, по нашим данным, не только талантливый актер, но и любитель горячительных напитков — как раз алкоголь и служил поводом многочисленных конфликтов пары. Хотя коллеги по цеху характеризуют актера только положительно.

«Илья — замечательный артист. Это один из лучших артистов нашего города. Он у нас работает очень давно. Как артист и как человек, я с ним очень, кстати, очень дружен», — заявил директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский.

Пока Дель восстанавливает свое здоровье в больнице, адвокат Дроздовой думает, как смягчить участь своей подопечной.

«Полагали, что, возможно, запрет определенных действий, это правильно, это из-за ребенка, из-за работы. Скрываться она никуда не намерена, ситуация полностью уже разрешена фактически, так что слишком сурово домашний арест, для нас запрет определенных действий либо залог», — заявил адвокат Игорь Теплоухов.

Даже сам пострадавший согласен с тем, что суд обошелся слишком сурово с его возлюбленной, и согласен на примирение.

«Вот. И я считаю, что это очень суровый приговор, даже домашний арест для Саши. И с моей стороны я буду делать все, чтобы ее как можно скорее освободили от всякой ответственности», — заявил Илья Дель.

Но ответственности избежать будет сложно, статья все же серьезная — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Если в суде стороны заявят о примирении, прекращении преследования, возможно, да, суд может переквалифицировать на менее тяжкую статью данное обвинение, и тогда человек может получить условный срок за вот такие действия», — отметил адвокат Тимур Матвеев.

Самое любопытное в этой истории — совсем недавно Илья Дель сделал Александре Дроздовой предложение, даже с кольцом. Актриса ответила «Да».