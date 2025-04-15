Более 1800 случаев удушья зафиксировано из-за песчаной бури в Ираке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

На дорогах страны ухудшилась видимость и участились аварии.

Более 1800 случаев удушья зафиксировали из-за песчаной бури в Ираке

Фото: 5-tv.ru

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В Ираке более 1,8 тысячи человек пострадали из-за сложности дыхания в результате бушующей в стране песчаной бури. Об этом стало известно из сообщения газеты Asharq Al-Awsat.

«В понедельник органы здравоохранения Ирака сообщили, что из-за песчаной бури, обрушившейся на центральную и южную часть страны, зафиксировано более 1, 8 тысячи случаев удушья», — говорится в материале издания.

К тому же стихийное бедствие нарушило функционирование двух международных аэропортов Наджаф и Басра.

По мнению экспертов, пылевые бури в Ираке еще могут набрать обороты. В Организации Объединенных Наций (ООН) считают, что Ирак — одно из пяти государств, больше всего пострадавших от климатических изменений.

При этом представители органов правопорядка и граждане страны защищают лица масками от густых пыльных облаков. В городе Наджафе, находящемся на юге Ирака, по причине ухудшения видимости произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чечне взорвалась цистерна с топливом. Есть погибшие.

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