Более 1800 случаев удушья зафиксировано из-за песчаной бури в Ираке

В Ираке более 1,8 тысячи человек пострадали из-за сложности дыхания в результате бушующей в стране песчаной бури. Об этом стало известно из сообщения газеты Asharq Al-Awsat.

«В понедельник органы здравоохранения Ирака сообщили, что из-за песчаной бури, обрушившейся на центральную и южную часть страны, зафиксировано более 1, 8 тысячи случаев удушья», — говорится в материале издания.

К тому же стихийное бедствие нарушило функционирование двух международных аэропортов Наджаф и Басра.

По мнению экспертов, пылевые бури в Ираке еще могут набрать обороты. В Организации Объединенных Наций (ООН) считают, что Ирак — одно из пяти государств, больше всего пострадавших от климатических изменений.

أكثر من 1800 حالة اختناق في وسط وجنوب #العراق جراء عاصفة رملية. أدت العاصفة الرملية إلى انعدام في الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطاري النجف والبصرة بحسب وزارة النقل العراقية. pic.twitter.com/w6o8wcLJjS — عضوان الأحمري (@Adhwan) April 14, 2025

При этом представители органов правопорядка и граждане страны защищают лица масками от густых пыльных облаков. В городе Наджафе, находящемся на юге Ирака, по причине ухудшения видимости произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чечне взорвалась цистерна с топливом. Есть погибшие.