Поматросил и бросил? Сергей Зверев-младший требует 25 миллионов за сломанную жизнь

Сын стилиста живет на зарплату в 18 тысяч рублей.

Сергей Зверев-младший подает в суд на своего приемного отца, звездного стилиста и известногошоумена Сергея Зверева. Он хочет отсудить у него 25 миллионов рублей. Говорит, что детство у него было не просто трудным — его, по сути, украли. Подробнее об этом написал информационный портал Life.ru.

По словам Зверева-младшего, вместо заботы и семьи он получил вечеринки с голыми людьми, психологические травмы, вылет из дома и вычеркивание из завещания. Один из главных эпизодов — четырнадцатилетие подростка. Вместо праздника — шоу в духе Ивлеевой в стриптиз-баре, пенные ванны, полуголые танцующие тела. Все это — под объективами у камер федерального ТВ. «Обычное подростковое унижение», только на всю страну.

Тогда Зверев публично отрицал, что ребенок приемный. Говорил — «мой родной». И внешне они действительно были похожи. Но со временем маски слетели. Зверев выгнал сына, выписал из квартиры в центре Москвы и отрезал от всего — фамилии, имени, имущества.

«Если бы он меня не усыновил, меня государство обеспечило бы квартирой», — говорил сын стилиста.

Сейчас Зверев-младший живет в Коломне, ютится в комнате у пенсионера, днем работает звукооператором в местном ДК, по ночам — в такси. Доход — 18 тысяч рублей. Был дважды женат, отец оба брака проигнорировал, уверяя, что его жены — аферистки, охотницы за фамилией и вниманием. Долги у него есть, но не критичные: 131 тысяча по микрозаймам, семь тысяч за нарушения ПДД и почти 40 тысяч — исполнительские сборы. Вполне бытовой расклад, не тянущий на трагедию вселенского масштаба.

Старший Зверев на жалобы сына отвечает: «У самого денег нет». Ни ИП, ни бизнеса, даже статус самозанятого не оформлен. Все, что было — закрыто налоговиками. Его парикмахерские и агентства, в том числе громкий салон «Сергей Зверев» в самом сердце Москвы, на Тверской, — теперь просто мертвые юрлица. А ведь среди его партнеров были не последние имена — Ксения Бородина, Антон Пинский. Но бизнес закончился — впрочем, как и многие тусовочные истории 2000-х.

Тем не менее, на жизнь стилист не жалуется. Он по-прежнему выступает — корпоративы, закрытые показы, частные мероприятия. По данным с его сайта, заказы принимает продюсер Александр Маркин через ООО «Марс» — фирма, специализирующаяся на досуге. Правда, выручка у компании за год просела почти в семь раз.

А вот с недвижимостью у него все в порядке. У Зверева — две квартиры в самом центре Москвы. Трешка в «брежневке» на Тверской в жилом комплексе «Александр Невский», стоимостью около 40 миллионов рублей, и сталинская двушка на той же улице — примерно на 30 миллионов. Есть и третья квартира — поменьше, панельная трешка на Дмитровке, ценой до 16 миллионов. По московским меркам — более чем солидно.

Остается только один вопрос: купил ли он дом в элитной Конча-Заспе под Киевом. В 2012 году СМИ писали, что он присматривает там виллу в клубном поселке. С тех пор прошло больше десяти лет, но ни подтвердить, ни опровергнуть покупку никто не может. А сам Зверев, как всегда, предпочитает молчание — стиль, созданный годами скандалов.

Причины конфликта отцов и детей каждый трактует по-своему. По словам близких Зверева-старшего, сын не хотел ни учиться, ни работать, воровал, залез в долги, водил мутных друзей и сам все испортил. А теперь бегает по ток-шоу, поливает приемного отца грязью, жалуется на тяжелую жизнь и в прямом эфире воссоединяется с биологической матерью, которая отказалась от него сразу после рождения.

Некотрые называют Зверева-старшего жестоким и холодным — мол, «воспользовался мальчиком ради имиджа, а потом выкинул, как надоевшую вещь». Другие напоминают: без него ребенок мог не дожить до школы — тяжелая астма, детдомовские условия, полное отсутствие шансов. Спас, вытащил, дал фамилию и красивую жизнь — но получилось ли из этого что-то настоящее?

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Зверев пожаловался на мешающую ему спать соседку-пенсионерку.