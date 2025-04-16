Владимир Путин обозначил приоритеты развития региональной инфраструктуры

Президент подчеркнул важность модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшения транспортной системы, а также благоустройства территорий.

Одна из тем, которую сегодня обсуждали на заседании президиума Госсовета, связана с масштабным обновлением инфраструктуры в регионах страны. В национальном проекте «Инфраструктуры для жизни» уже планируется потратить около четырех с половиной триллионов рублей на обновление систем ЖКХ. В целом же программа рассчитана до 2030 года, и президент потребовал создать четкие и прозрачные механизмы, чтобы всем было понятно: куда, например, расходуются средства на капитальный ремонт? Кстати, был во время сегодняшней встречи момент, когда, слушая президента, напряглись абсолютно все министры. Зачем Владимир Путин заговорил по-немецки, объяснит корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Что русскому хорошо, то немцу, оказывается, тоже, признается на прямой связи с Владимиром Путиным Максим Житников. Ему 50, он гражданин Германии. Недавно переехал в Доброград — небольшой поселок в 60 километрах от Владимира.

«Не просто огороженное поселение, да, а создана вся инфраструктура: детские садики, школы, спорткомплексы. Все для семьи, семейного отдыха», — отмечает он.

Житников попросил у Путина гражданство. Видимо, настолько понравилось в России. Дома, дороги, садики, школы, рабочие места, ЖКХ, транспорт — все, что называется словом «инфраструктура». И сегодня президиум Госсовета обсуждает, как сделать ее максимально удобной.

«В нашей повестке — вопросы реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны», — отметил глава государства.

Первый вопрос — квартирный. Несколько лет подряд строительная отрасль развивалась динамично: только в прошлом году застройщики сдали без малого 108 миллионов квадратных метров жилья. Поставили рекорд по строительству частных домов. А всего с 2019 по 2024 год было введено почти 600 миллионов квадратных метров. До 2036 года эту цифру нужно увеличить более чем в два раза. Но с этим могут быть проблемы. Уже сейчас застройщики массово задерживают сдачу объектов.

«В целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуется с переносом сроков и его сдачи на шесть месяцев», — отметил Путин.

И это при том, что застройщиков поддерживают. Продлен мораторий на взыскание неустоек за задержку сдачи объекта. А кредиты гораздо дешевле рыночных.

«У нас сейчас застройщики, несмотря на повышение ключевой ставки, получают кредиты для строительства под 10% в среднем», — рассказала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Но спрос на квартиры все равно падает, пока рыночные ставки по ипотеке остаются фактически заградительными, вся надежда на льготные: для семей с детьми, айтишников, а также для жителей некоторых регионов. Правда и при этих условиях они нередко оказываются недоступны.

«Льготная ипотека может работать только при большом первоначальном взносе до 70%, что недоступно для большинства населения. В условиях, когда первоначальный взнос 20%, Банк России применяет повышающие надбавки», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Но проблема еще и в том, что за те деньги, что предлагаются по льготной ставке, нельзя купить ничего приличного, подчеркивает глава Татарстана.

«Предельный размер семейной ипотеки составляет всего шесть миллионов рублей. Это покрывает только половину от стоимости самого востребованного варианта жилья — двухкомнатной квартиры, а остальная часть оплачивается по рыночной ставке. Для покупки такой квартиры доход семьи должен быть не менее 320 тысяч рублей в месяц, что в пять раз больше средней заработной платы по нашей республике», — сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Нужен новый инструмент считает заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он предлагает — рассрочку.

«В настоящее время застройщиками используется предусмотренный законодательством механизм рассрочки, применяемый до ввода дома в эксплуатацию. Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика», — выдвинул предложение заместитель председателя Правительства РФ.

Набиуллина парирует: по сути — это тот же кредит!

«Мы очень не поддерживаем это предложение, потому что это тоже приведет к неконтролируемым, нерегулируемым ростом закредитованности», — отметила глава Центрального Банка России.

Еще одна задача — разобраться со старым жильем. За 2024 год благодаря капитальному ремонту и расселению аварийных домов свыше четырех миллионов семей смогли улучшить свои условия. Но дальше эти темпы могут быть недостаточными.

«Мы должны понимать, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, чем раньше. Около 2,2 миллиона квадратных метров ежегодно. В том числе потому, что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями», — заявил Путин.

Инфраструктура — это не только дома, но и то, что вокруг. С 2019 года было благоустроено более 70 тысяч парков, площадей, набережных и дворов. Но тут не без перегибов.

«То что мы видим, что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас. Повышать эффективность нужно», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Инфраструктура для жизни» объединяет два завершившихся в минувшем году нацпроекта — «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Одно неотделимо от другого.

«На сегодняшний день в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта, поэтому набранные темпы нельзя снижать», — рассказал Путин.

И речь идет обо всей России, включая новые регионы.

«Уже восстановлено на новых территориях более 22 тысяч объектов, четыре с половиной тысячи километров дорог. Особое внимание уделяется социальным объектам, которым пользуются дети и наша молодежь», — отметил Марат Хуснуллин.

И президент неоднократно подчеркивал: это все людям важно, потому что красивые дома и дворы, удобные транспортные развязки, хорошие школы и поликлиники можно назвать словом «инфраструктура», но с точки зрения гражданина, это не что иное, как повседневная жизнь.