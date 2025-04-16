Спустя 30 лет: Россия возобновляет прямое авиасообщение с Абхазией

В России стартуют продажи авиабилетов в Абхазию. Первый рейс из московского аэропорта Внуково в Сухум запланирован на 3 мая. А 6 числа начнутся полеты из Нижнего Новгорода.

До этого прямого авиасообщения между двумя странами не было более 30 лет. И теперь продажи билетов на рейсы в столицу Республики открыли сразу две авиакомпании.

Кроме того, в Абхазии начали выдавать российские водительские права по упрощенной схеме. Воспользоваться ей смогут жители Республики с российским гражданством. Такую меру приняли, чтобы облегчить проезд через российско-абхазскую границу за рулем автомобиля.