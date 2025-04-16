Цены бьют рекорды: россияне все чаще выбирают для отдыха Дальний Восток

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Число бронирований в регионе превышает прошлогодние показатели.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Жители России все чаще выбирают для отдыха Дальний Восток. Как выяснили «Известия», рост числа ранних бронирований отелей в регионе на майские праздники и летний отпуск достигает 40% по сравнению с прошлым годом.

Особенно выделяется Хабаровский край. Там ждут на 63% туристов больше, чем в 2024 году. Вместе со спросом растут и цены. За ночь в отеле в среднем придется отдать шесть тысяч рублей. Высокие темпы роста бронирований показывают также Бурятия, Владивосток и Сахалин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что люди часто болеют во время или после отпуска, поскольку новые события вызывают в организме стресс, что, в свою очередь, приводит к снижению иммунитета. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сомнолог Оксана Садыкова.

Эксперт объяснила, что нередко после возвращения с отдыха накатывает временная апатия, которая проходит в течении одной или двух недель. И это нормальное состояние, которое называется постотпускной синдром. Оно может сопровождаться физической усталостью, снижением концентрации внимания, раздражительность, головными болями изменениями аппетита и стула.

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