На всю страну — один батальон: в офисе Зеленского пожаловались на слабый набор добровольцев

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За два месяца контракты с ВСУ подписали всего 500 мужчин от 18 до 24 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Offssss; 5-tv.ru

У Киева полностью провалилась новая компания по набору добровольцев в ВСУ. За два месяца к боевикам присоединились всего 500 мужчин до 25 лет, об этом заявили в офисе Зеленского.

По сути, на всю страну смогли набрать лишь один батальон, хотя изначально Киев ожидал тысячи молодых людей на фронте. Не помогли ни масштабная рекламная кампания, ни обещания больших выплат - всего добровольцам предлагали два миллиона рублей за год.

Причиной такого оглушительного провала в Киеве назвали родителей молодежи - старшее поколение отговаривает их идти на фронт, а сами мужчины верят в скорое перемирие. Но, похоже, украинцы понимают - на фоне катастрофических потерь ВСУ у новобранцев на передовой нет никаких шансов выжить.

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