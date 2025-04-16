Сэкономить не получится: набор пасхальных угощений подорожал за год на 10%

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Набор пасхальных угощений подорожал за год на 10%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Больше всего прибавила в цене творожная пасха, а яйца подешевели.

Пасхальные угощения обойдутся россиянам на 10% дороже, чем год назад. Как пишут «Известия», традиционный набор продуктов из кулича, десятка яиц, красителей и творожной пасхи сейчас стоит примерно 1 100 рублей.

Львиная доля праздничного бюджета уйдет на творожную пасху — 629 рублей. Она же подорожала больше всего. А вот десяток яиц, наоборот, подешевел на 4% и обойдется в среднем в 130 рублей.

Для праздничных покупок россияне по-прежнему предпочитают выбирать обычные офлайн-магазины. А на маркетплейсах чаще заказывают наборы для приготовления выпечки. Их продажи за год выросли почти в восемь раз.

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