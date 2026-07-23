Пьяный мужчина выстрелил в подростка из ружья в Подмосковье

Подмосковная полиция установила 36-летнего мужчину, который выстрелил из пневматического оружия в подростка в Электростали. Злоумышленник был пьян.

«В Дежурную часть УМВД России по г. о. Электросталь поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов, расположенных на улице Чернышевского», — сообщили в канале ведомства в МАКС.

На место немедленно прибыли полицейские. По предварительной информации, в это время 15-летний подросток убирался на территории двора. Мужчина был пьян — он вышел на балкон четвертого этажа и выстрелил в парня из пневматического ружья, ранив его.

Правонарушителя доставили в отдел полиции — им оказался местный житель, который ранее не раз привлекался к административной ответственности.

Оружие у агрессора забрали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Это не единственный несчастный случай со стрельбой в 2026 году. Например, в феврале пьяный мужчина открыл стрельбу с 23 этажа. Кроме того, ранее в мае в Иркутске старший брат случайно выстрелил в младшего во время игры с пневматической винтовкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.