В ЛНР сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в государственной измене

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 75 0

Они работали на спецслужбы Украины.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ России задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) троих подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным правоохранительных органов, двое жителей города Луганск 1969 и 1977 года рождения и один житель города Стаханов 1963 года рождения независимо друг от друга работали на спецслужбы Украины.

По версии следствия, задержанные выполняли указания Главного управления разведки Незалежной, Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины.

«Осуществляли сбор и передачу сведений военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти», — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемым суд уже назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудниками ФСБ был задержан агент Киева в метро Санкт-Петербурга с бомбой. Взрывное устройство было замаскировано под GPS-трекер.

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