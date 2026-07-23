Армия России нанесла удар по стратегической инфраструктуре в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов», — отметили в ведомстве.

Были поражены объекты государственного предприятия «Морского торгового порта «Одесса». Удар пришелся по инфраструктуре, отвечающей за разгрузку и хранение грузов для ВСУ.

Также наши бойцы атаковали в Одессе цех, в котором производили комплектующие для дронов. Был поражен и склад с беспилотниками, которые поставлялись ВСУ.

Для этих ударов российские военные использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия РФ отрезает Украину от поставок вооружения по морю. Беспилотники «Герань» подбили пять грузовых судов. Кроме того, была атакована логистическая инфраструктура Одессы, в том числе и военные склады Незалежной.

Также 5-tv.ru писал о том, что ВС России поразили хлебоприемное предприятие в Харьковской области. Этот объект ВСУ использовали в своих целях.

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