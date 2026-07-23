Энергодар в Запорожской области полностью обесточен из-за ночной атаки ВСУ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 139 0

Повреждена трансформаторная подстанция за пределами города.

Авария под Энергодаром в Запорожской области: новости

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Жилая инфраструктура в Энергодаре Запорожской области полностью обесточена и лишена водоснабжения в результате удара Вооруженных сил Украины по электроподстанции. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.

«В настоящее время Энергодар полностью обесточен. По имеющейся информации, причина аварии находится за пределами города<...> ВСУ продолжают охоту на городские трансформаторные подстанции. Эти атаки продолжают осложнять работу систем жизнеобеспечения города и создают дополнительные трудности для восстановления коммунальной инфраструктуры», — написал он на канале в МАКС.

Специалисты выясняют детали произошедшего, а также работают над восстановлением электросети. Подача воды в город пока невозможна. 

Ситуацию прокомментировал также губернатор региона Евгений Балицкий.

«Аварийные бригады продолжают работы. Сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах», — заявил губернатор.

Работу над ликвидацией последствий усложняет угроза налетов украинских беспилотных летательных аппаратов. За прошедшие сутки Энергодар вновь подвергся атакам Вооруженных сил Украины — как сообщил глава города, удары киевских боевиков пришлись на объекты гражданской инфраструктуры. В результате атак поврежден магазин, а также несколько автомобилей.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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