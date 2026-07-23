Энергодар в Запорожской области полностью обесточен из-за ночной атаки ВСУ

Повреждена трансформаторная подстанция за пределами города.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жилая инфраструктура в Энергодаре Запорожской области полностью обесточена и лишена водоснабжения в результате удара Вооруженных сил Украины по электроподстанции. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.
«В настоящее время Энергодар полностью обесточен. По имеющейся информации, причина аварии находится за пределами города<...> ВСУ продолжают охоту на городские трансформаторные подстанции. Эти атаки продолжают осложнять работу систем жизнеобеспечения города и создают дополнительные трудности для восстановления коммунальной инфраструктуры», — написал он на канале в МАКС.
Специалисты выясняют детали произошедшего, а также работают над восстановлением электросети. Подача воды в город пока невозможна.
Ситуацию прокомментировал также губернатор региона Евгений Балицкий.
«Аварийные бригады продолжают работы. Сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах», — заявил губернатор.
Работу над ликвидацией последствий усложняет угроза налетов украинских беспилотных летательных аппаратов. За прошедшие сутки Энергодар вновь подвергся атакам Вооруженных сил Украины — как сообщил глава города, удары киевских боевиков пришлись на объекты гражданской инфраструктуры. В результате атак поврежден магазин, а также несколько автомобилей.
Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
73%
Нашли ошибку?